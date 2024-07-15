СМИ: мужчина, стрелявший в Трампа, окончил инженерный колледж и был членом клуба спортивной стрельбы

Опубликованы дополнительные сведения о 20-летнем Томасе Мэтью Круксе, который 13 июля стрелял в бывшего президента США Дональда Трампа и был убит снайпером.

По данным CBS News, в мае 2024 года Томас Мэтью Крукс окончил двухгодичный колледж округа Аллегейни (Community College of Allegheny County), получив степень специалиста в области инженерии.

Известно, что Томас Мэтью Крукс был членом клуба спортивной стрельбы. Об этом телеканалу CBS News сообщил руководитель клуба Билл Селлито.

Представители ФБР в ходе специального брифинга заявили, что ищут информацию о том, посещал ли подозреваемый стрельбища, чтобы практиковаться в обращении с винтовкой AR-15.

Издание Wall Street Journal сообщало, что в машине Крукса были обнаружены несколько взрывных устройств. Кроме того, издание писало, что полуавтоматическая винтовка AR-15, найденная на месте преступления, была куплена отцом Крукса.

BBC News пишет: Томас Крукс жил с родителями в тихом пригороде Питтсбурга Бетел-парк, примерно в 70 км от места покушения. В 2022 году он закончил школу, получив при этом приз в 500 долларов за результаты по математике и естественным наукам – об этом писала местная газета. После школы Крукс работал недалеко от дома на кухне в доме престарелых.

Как выяснила американская пресса, молодой человек, покушавшийся на кандидата-республиканца Трампа, сам был официально зарегистрирован как сторонник Республиканской партии. При этом три года назад он пожертвовал деньги – правда, всего 15 долларов – организации ActBlue, которая поддерживает Демократическую партию.

По данным американской прессы, в момент покушения на Круксе была футболка с лого Demolition Ranch – канала в ютубе с миллионами подписчиков, в котором публикуются видео с оружием и взрывными устройствами.

Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании. Фоторепортаж

В субботу, 13 июля, во время выступления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа перед сторонниками в городе Батлер в Пенсильвании, 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь. Трамп был легко ранен в правое ухо. Один из сторонников Трампа был убит, двое тяжело ранены. Стрелявший убит сотрудниками Секретной службы.

ФБР США идентифицировало стрелявшего. Это был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. В штате Пенсильвания есть зарегистрированный избиратель Республиканской партии с таким именем – подтверждено, что это именно тот человек, который совершил покушение. В то же время в 2021 году Крукс сделал небольшое пожертвование группе, поддерживающей демократов.

Расследование продолжается.

Мотивы стрелявшего пока не названы.

По данным следствия, огонь велся с "возвышенной позиции" за пределами зоны проведения митинга – на удалении около 120 м от цели. Согласно имеющимся данным, стрелявший действовал в одиночку.

На месте происшествия найдена полуавтоматическая винтовка типа AR-15.

Покушение на Трампа: снова винтовка AR-15. История подобных преступлений последних лет

Участник митинга Бен Мейсер рассказал CBS Pittsburgh, что видел, как кто-то "переходил с крыши на крышу". По его словам, он сообщил полицейскому, что подозрительный мужчина "находился на крыше". "Когда я обернулся, чтобы вернуться туда, где был, это было уже тогда, когда послышались выстрелы, а затем наступил просто хаос, и мы все убежали", – рассказал Мейсер.

Отметим, что на крышах были размещены и снайперы секретных служб, один из которых застрелил покушавшегося на Трампа.

ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА

В субботу, 13 июля, во время выступления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа перед сторонниками в городе Батлер в Пенсильвании, мужчина открыл огонь.

Трамп был легко ранен. Нападавший застрелен сотрудниками Секретной службы, передает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Секретная служба США заявляет: "Один зритель был убит, двое зрителей ранены и находятся в критическом состоянии". Известно, что убитый, как и раненые, был взрослым мужчиной.

Судя по имеющимся данным, Дональд Трамп получил ранение в районе уха. Сразу после выстрелов его заслонили телохранители. Затем Трампа вывели со сцены.

Сам Трамп подтвердил, что был ранен в ухо. "В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь экс-президента Стивен Чун заявлял, что Трамп проходит медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Вскоре поступила информация, что кандидат в президенты покинул медицинское учреждение.