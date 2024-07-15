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Мир

Президент Грузии подала в Конституционный суд иск против "российского закона"

время публикации: 15 июля 2024 г., 15:32 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 15:32
Президент Грузии подала в Конституционный суд иск против "российского закона"
Irakli Gedenidze/Pool Photo via AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в Конституционный суд с иском против закона "О прозрачности иностранного влияния", который был принят парламентом несмотря на президентское вето.

"Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого "российского закона". Упомянутый закон не соответствует конституции", – цитирует ТАСС парламентского секретаря главы государства Георгия Мсхиладзе.

По его словам, законодательный акт противоречит 78-й статье конституции, которая обязывает все ветви власти содействовать интеграции Грузии в Европейский Союз и NATO.

Закон, который сравнивают с российским законом об иностранных агентах, вызвал массовые манифестации оппозиции. Их участники протестовали против сближения с Россией и отдалением от европейского пути развития. Западные страны подвергли закон резкой критике.

Мир
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