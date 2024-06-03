В Грузии вступил в силу пророссийский "закон о иноагентах"

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон "О прозрачности иностранного влияния", который его противники сравнивают с российским Законом об иностранных агентах.

"Я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Против этого закона выступали как внутри страны, так и за ее пределами, и все это потому, что грузинский народ высказал желание знать больше о прозрачности работы неправительственных организаций", – сообщил политик.

Напомним, что президент Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, однако парламентарии сумели его преодолеть. Оппозиция не участвовала в заседании, и решение было принято большинством в 84 депутата против четырех.

Закон вызвал массовые манифестации оппозиции. Их участники протестовали против сближения с Россией и отдалением от европейского пути развития. Западные страны подвергли закон резкой критике.