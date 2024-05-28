Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах", который его противники называют "российским".

Сайт NewsGeorgia.ge

написал, что за принятие законопроекта в его первоначальном виде проголосовали 84 депутата, четверо были против. Практически вся оппозиция в знак протеста покинула зал и не участвовала в голосовании.

Депутаты из оппозиции присоединились к митингующим на проспекте Руставели.

Закон об иноагентах был принят парламентом Грузии в третьем чтении 14 мая, вскоре президент наложила на него вето.

Еврокомиссия распространила заявление, в котором говорится, что ЕС глубоко сожалеет, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента.