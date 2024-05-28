Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах"
время публикации: 28 мая 2024 г., 18:52 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 18:52
Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах", который его противники называют "российским".
Сайт NewsGeorgia.ge
написал, что за принятие законопроекта в его первоначальном виде проголосовали 84 депутата, четверо были против. Практически вся оппозиция в знак протеста покинула зал и не участвовала в голосовании.
Депутаты из оппозиции присоединились к митингующим на проспекте Руставели.
Закон об иноагентах был принят парламентом Грузии в третьем чтении 14 мая, вскоре президент наложила на него вето.
Еврокомиссия распространила заявление, в котором говорится, что ЕС глубоко сожалеет, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента.
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