Экс-президент Франции Саркози лишен ордена Почетного легиона

Бывший президент Франции Николя Саркози лишен ордена Почетного легиона. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Франции.

В указе сказано: "Приказом Великого Канцлера Национального ордена Почетного легиона, господин Николя Саркози автоматически исключается из Национального ордена Почетного легиона. Данное исключение влечет за собой постоянное лишение прав и прерогатив, связанных со статусом члена Ордена".

Поводом для лишения Саркози ордена Почетного легиона стали коррупционный скандал и судебное разбирательство, приговор по которому был вынесен в 2024 году.

Николя Саркози является фигурантом трех уголовных дел: о ливийском финансировании его избирательной кампании, о коррупции и попытке подкупа судьи, о прослушках.