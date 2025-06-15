Экс-президент Франции Саркози лишен ордена Почетного легиона
время публикации: 15 июня 2025 г., 06:18 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 06:24
Бывший президент Франции Николя Саркози лишен ордена Почетного легиона. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Франции.
В указе сказано: "Приказом Великого Канцлера Национального ордена Почетного легиона, господин Николя Саркози автоматически исключается из Национального ордена Почетного легиона. Данное исключение влечет за собой постоянное лишение прав и прерогатив, связанных со статусом члена Ордена".
Поводом для лишения Саркози ордена Почетного легиона стали коррупционный скандал и судебное разбирательство, приговор по которому был вынесен в 2024 году.
Николя Саркози является фигурантом трех уголовных дел: о ливийском финансировании его избирательной кампании, о коррупции и попытке подкупа судьи, о прослушках.
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