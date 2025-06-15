Нападение на деревню в Нигерии, более 100 погибших

Как сообщает Amnesty International Nigeria, по меньшей мере 100 человек погибли в результате вооруженного нападения на деревню Йелевата в расположенном на севере Нигерии штате Бенуэ. Сотни человек были ранены, десятки считаются пропавшими без вести.

Организация сообщает, что боевики окружали дома и расстреливали всех, кто в них находился. Несколько строений сожгли с жильцами внутри. Число жертв возрастет, потому что раненые остались без медицинской помощи.

AIN призвал правительство обеспечить безопасность жителей региона, где постоянно происходят столкновения между крестьянами и пастухами, которые претендуют на одни и те же земли и источники воды.