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Мир

Нападение на деревню в Нигерии, более 100 погибших

Африка
время публикации: 15 июня 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 13:52
Нападение на деревню в Нигерии, более 100 погибших
AP Photo / Haruna Umar

Как сообщает Amnesty International Nigeria, по меньшей мере 100 человек погибли в результате вооруженного нападения на деревню Йелевата в расположенном на севере Нигерии штате Бенуэ. Сотни человек были ранены, десятки считаются пропавшими без вести.

Организация сообщает, что боевики окружали дома и расстреливали всех, кто в них находился. Несколько строений сожгли с жильцами внутри. Число жертв возрастет, потому что раненые остались без медицинской помощи.

AIN призвал правительство обеспечить безопасность жителей региона, где постоянно происходят столкновения между крестьянами и пастухами, которые претендуют на одни и те же земли и источники воды.

Мир
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