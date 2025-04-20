Нападение на фермеров в Нигерии, число убитых возросло до 56

Власти штата Бенуэ, в центральной части Нигерии, заявляют, что жертвами недавнего нападения на деревни Лог и Укум стали не менее 56 человек, передает AFP. Ранее сообщалось о 17 погибших.

Как писало местное издание punchng.com, нападение, по всей видимости, совершили боевики-скотоводы.

Нападавшие скрылись в окрестных лесах.

AFP отмечает, что в центре Нигерии регулярно происходят столкновения между скотоводами и фермерами из-за земельных споров.