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Мир

Нападение на фермеров в Нигерии, число убитых возросло до 56

Погибшие
Африка
время публикации: 20 апреля 2025 г., 02:28 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 05:33
Нападение на фермеров в Нигерии, число убитых возросло до 56
AP Photos/Sunday Alamba

Власти штата Бенуэ, в центральной части Нигерии, заявляют, что жертвами недавнего нападения на деревни Лог и Укум стали не менее 56 человек, передает AFP. Ранее сообщалось о 17 погибших.

Как писало местное издание punchng.com, нападение, по всей видимости, совершили боевики-скотоводы.

Нападавшие скрылись в окрестных лесах.

AFP отмечает, что в центре Нигерии регулярно происходят столкновения между скотоводами и фермерами из-за земельных споров.

Мир
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