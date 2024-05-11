В Конгресс США передан доклад о возможных нарушениях при использовании Израилем американского оружия

Администрация США передала в Конгресс доклад Госдепартамента по поводу использования американского оружия семьи странами, участвующими в различных вооруженных конфликтах, в том числе Израилем.

В этом докладе, в частности, говорится: "Учитывая значительную зависимость Израиля от оборонной продукции американского производства, есть основания полагать, что оборонные изделия <...> использовались израильскими силами безопасности с 7 октября (2023 года) в случаях, несовместимых с обязательствами в рамках международного гуманитарного права или с устоявшимися передовыми практиками по смягчению ущерба гражданскому населению".

В то же время, в документе отмечается, что США "не располагают полной информацией для проверки" того, было ли американское оружие использовано непосредственно при предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права. При этом сказано: "разумно предполагать", что такие случаи имели место.

Если будет установлено, что та или иная страна, применяющая американское оружие, нарушила международное гуманитарное право или препятствовала доставке гуманитарной помощи, поддерживаемой США, это может привести к приостановке американской военной помощи.