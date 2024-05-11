x
11 мая 2024
|
последняя новость: 07:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 мая 2024
|
11 мая 2024
|
последняя новость: 07:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Конгресс США передан доклад о возможных нарушениях при использовании Израилем американского оружия

время публикации: 11 мая 2024 г., 06:43 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 06:51
В Конгресс США передан доклад о возможных нарушениях при использовании Израилем американского оружия
Greg Nash/Pool via AP

Администрация США передала в Конгресс доклад Госдепартамента по поводу использования американского оружия семьи странами, участвующими в различных вооруженных конфликтах, в том числе Израилем.

В этом докладе, в частности, говорится: "Учитывая значительную зависимость Израиля от оборонной продукции американского производства, есть основания полагать, что оборонные изделия <...> использовались израильскими силами безопасности с 7 октября (2023 года) в случаях, несовместимых с обязательствами в рамках международного гуманитарного права или с устоявшимися передовыми практиками по смягчению ущерба гражданскому населению".

В то же время, в документе отмечается, что США "не располагают полной информацией для проверки" того, было ли американское оружие использовано непосредственно при предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права. При этом сказано: "разумно предполагать", что такие случаи имели место.

Если будет установлено, что та или иная страна, применяющая американское оружие, нарушила международное гуманитарное право или препятствовала доставке гуманитарной помощи, поддерживаемой США, это может привести к приостановке американской военной помощи.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 мая 2024

Хагари об угрозе Байдена ограничить помощь Израилю: "У нас есть все необходимое для миссии в Рафиахе"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 мая 2024

Республиканцы и демократы критикуют Байдена: "Наши партнеры не смогут доверять США"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 мая 2024

Дональд Трамп: "Байден встал на сторону террористов"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 мая 2024

Байден заявил, что США прекратят вооружать Израиль в случае масштабной операции в Рафахе