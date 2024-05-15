Генштаб ВСУ сообщил об отступлении, Зеленский отменил международное турне

Президент Украины Владимир Зеленский из-за тяжелой ситуации на фронте отменил международное турне, в ходе которого должен был посетить Испанию и Португалию. Глава государства провел селекторное совещание с военным командованием.

"Вооруженные силы Украины разворачивают резервы. Разведки – ГУР и СВР – видят все возможные шаги противника", – сообщает телеканал "Украина 24".

"На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и чтобы избежать потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции", – говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

Напомним, что в связи с успешным наступлением российских войск на харьковском направлении руководство Вооруженных сил Украины сменило командующего оперативно-тактической группировки войск "Харьков". На этот пост назначен бригадный генерал Михаил Драпатый.