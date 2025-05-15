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Сооснователь Ben & Jerry's устроил антиизраильский дебош в Сенате и был арестован

Акции протеста
время публикации: 15 мая 2025 г., 17:14 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 17:14
Сооснователь Ben & Jerry's устроил антиизраильский дебош в Сенате и был арестован
AP Photo/Toby Talbot

Сооснователь компании по производству мороженного Ben & Jerry's Бен Коэн устроил дебош в Сенате США, протестуя против военной помощи Израилю и гуманитарного кризиса в секторе Газы. Он и еще несколько участников акции протеста были выдворены из зала заседаний во время выступления министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего, после чего их арестовали.

Как сообщает BBC, Бен Коэн пытался сорвать заседание, выкрикивая антиизраильские и пропалестинские лозунги. Он обвинил США в финансировании убийств жителей Газы за счет сокращения расходов на здравоохранение.

Когда его спросили о причине ареста, он заявил: "Конгресс убивает бедных детей в Газе, покупая бомбы, и финансирует это, исключая американских детей из программы Medicaid". Бену Коэну и еще шестерым демонстрантам были предъявлены обвинения в беспорядках, некоторые из них обвиняются также в нападении на полицейского и сопротивлении при аресте.

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