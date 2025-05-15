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Мир

В московском метро восстановлен барельеф со Сталиным

Россия
время публикации: 15 мая 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 13:07
Барельеф со Сталиным, 1960 год
Wikipedia.org. Фото: Fortepan — ID 78012

В Москве в переходе между станциями метро "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий восстановлен барельеф, посвященный победе в Великой Отечественной войне. В центре композиции – скульптура Йосифа Сталина.

До 1966 года барельеф располагался в торце станции "Таганская" Кольцевой линии метро. Во время строительства пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию он был уничтожен. Восстановили его по архивным фотографиям и документам.

Война стала одной из основ идеологии нынешнего российского режима. Реабилитация Сталина стала одним из последствий "борьбы против фальсификации истории Великой отечественной войны". Так, накануне 9 мая президент Владимир Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград".

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