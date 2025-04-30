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Мир

Путин переименовал аэропорт Волгограда в "Сталинград"

Владимир Путин
время публикации: 30 апреля 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 11:05
Путин переименовал аэропорт Волгограда в "Сталинград"
AP

Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования "Сталинград"". Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

"В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград"", – говорится в указе.

Как сообщает агентство ТАСС, это была просьба жителей Волгоградской области, ветеранского сообщества, а также участников "СВО". Путину ее передал губернатор региона Андрей Бочаров. "Ну, их слово для меня закон. Так и сделаем", – сказал глава государства.

Около двух недель назад издание "Фонтанка" сообщало, что петербургский аэропорт Пулково в связи с празднованием 80-летия победы на три дня, с 8 по 10 мая, переименуют в "Ленинград". Тогда же отмечалось, что переименован будет и аэропорт Волгограда. Однако, согласно указу Путина, речь идет не о временной мере.

Мир
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