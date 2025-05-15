Пловец впервые попытается обогнуть остров Мартас-Винъярд в честь годовщины фильма "Челюсти"

Британско-южноафриканский спортсмен Льюис Пью планирует проплыть на этой неделе вокруг острова Мартас-Винъярд, где 50 лет назад снимался фильм "Челюсти", пишет AP. Во время заплыва вокруг острова в холодной воде (8 °C) на нем будут лишь плавки, шапочка и очки. Пью стал первым пловцом, который проплыл на длинные дистанции во всех океанах мира, побывав в самых экстремальных условиях – от Арктики до Эвереста.

55-летний спортсмен решился на этот заплыв, чтобы изменить отношение общества к акулам, которых, по его словам, несправедливо представили как безжалостных хищников в популярном фильме. Он стремится привлечь внимание к необходимости их защиты. Сегодня утром стартовал от маяка Эдгартаун-Харбор и будет плыть по 3-4 часа в день в ледяной воде, фиксируя свой прогресс. Остальное время он проведет на острове, рассказывая людям об акулах. Этот цикл он будет повторять ежедневно в течение примерно 12 дней – или столько, сколько потребуется, чтобы преодолеть расстояние в 100 километров.

"Это будет испытание не только для тела, но и для духа, – отметил Пью, оценивая погодные условия на старте. – Каждый день я буду говорить об акулах снова и снова, а потом мне самому придется заходить в воду. Думаю, вы можете представить, что будет у меня в голове".

Пью признался, что этот заплыв станет одним из самых трудных в его жизни, несмотря на то, что он плавал у ледников, вулканов и среди таких опасных животных, как бегемоты, крокодилы и белые медведи. До него никто не пытался обогнуть вплавь остров Мартас-Винъярд.

Известный своими экологическими миссиями Пью, которого в этом году назвали Покровителем океанов ООН, подчеркнул: любой его заплыв связан с риском. Но, по его словам, только решительные действия способны донести важное послание. Согласно данным Американской ассоциации содействия развитию науки, ежедневно в мире погибает около 274 тысяч акул – это примерно 100 миллионов в год.

"Фильм показал акул, нападающих на людей, а в итоге уже 50 лет люди охотятся на акул, – сказал он о "Челюстях". – Это неправильно и безумно. Мы должны относиться к ним с уважением".