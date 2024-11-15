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Мир

Илон Маск тайно встретился с послом Ирана в ООН

время публикации: 15 ноября 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 06:59
Илон Маск тайно встретился с послом Ирана в ООН
AP Photo/Alex Brandon

Предприниматель Илон Маск, который должен стать одним из самых влиятельных людей в администрации избранного президента Дональда Трампа, провел в понедельник, 11 ноября, тайную встречу с послом Ирана в ООН Саидом Иравани.

Как сообщает New York Times, встреча, проходившая в Нью-Йорке, длилась около часа. Инициатором встречи был Маск, место проведения выбирал Иравани.

Иранские источники заявили, что встреча была "положительной", и что посол рекомендовал Маску помочь в предотвращении расширения антииранских санкций.

Мир
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