Дональд Трамп объявил, что назначит главой минздрава активиста антипрививочного движения
время публикации: 15 ноября 2024 г., 00:27 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 00:37
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении предложить кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения.
"Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США", – говорится в заявлении, распространенном командой Трампа.
Избранный президент выразил надежду, что министерство под руководством Кеннеди-младшего "восстановит традиции золотого стандарта научных исследований", чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний в стране.
70-летний Робер Фрэнсис Кеннеди-младший по образованию юрист, он является активистом антипрививочного движения.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 ноября 2024