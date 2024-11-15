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Мир

Дональд Трамп объявил, что назначит главой минздрава активиста антипрививочного движения

время публикации: 15 ноября 2024 г., 00:27 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 00:37
Робер Фрэнсис Кеннеди-младший
AP Photo/Morry Gash

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении предложить кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения.

"Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США", – говорится в заявлении, распространенном командой Трампа.

Избранный президент выразил надежду, что министерство под руководством Кеннеди-младшего "восстановит традиции золотого стандарта научных исследований", чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний в стране.

70-летний Робер Фрэнсис Кеннеди-младший по образованию юрист, он является активистом антипрививочного движения.

Мир
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