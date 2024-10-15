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Мир

Власти Тайваня: в ходе учений КНР впервые задействовала более 150 самолетов

время публикации: 15 октября 2024 г., 12:43 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 12:43
Власти Тайваня: в ходе учений КНР впервые задействовала более 150 самолетов
AP Photo/Ng Han Guan

Правительство Тайваня сообщило, что в ходе учений по блокаде острова КНР задействовала 153 военных самолета. Это рекордное число самолетов, зафиксированное за сутки у границы зоны противовоздушной обороны Тайваня.

Оно также подвергло резкой критике учения "Совместный острый меч – 2024Б", которые начались без предварительного оповещения. Действия руководства КНР названы провокационными, иррациональными и представляющими угрозу для всего региона.

14 октября Китай начал военные учения по отработке совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. С официальным заявлением по этому поводу выступил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ли Си.

В ходе маневров корабли и самолеты НОАК окружили остров, различные силы отработали совместный штурм, сосредоточив внимание на совместном патрулировании ВМС и ВВС, блокировании и взятии под контроль ключевых портов и районов, нанесении ударов по морским и наземным целям.

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