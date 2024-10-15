В КНДР взорваны дороги, ведущие в Южную Корею

КНДР взорвала в приграничной зоне две дороги, ведущие в Южную Корею. Ранее власти страны выразили намерение перекрыть шоссе и железные дороги, некогда воспринимавшиеся как символ взаимодействия двух Корей.

"Около полудня Северная Корея взорвала участки дорог Кенги и Донхэ к северу от военной демаркационной линии", – говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

В то же время генштаб Северной Кореи заявил, что решение о принятии более решительных мер по защите границ вызвано острой военной ситуацией на Корейском полуострове. Своим главным военным противником в Пхеньяне называют южного соседа.