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Мир

В КНДР взорваны дороги, ведущие в Южную Корею

время публикации: 15 октября 2024 г., 11:42 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 11:43
В КНДР взорваны дороги, ведущие в Южную Корею
AP Photo/Ahn Young-joon

КНДР взорвала в приграничной зоне две дороги, ведущие в Южную Корею. Ранее власти страны выразили намерение перекрыть шоссе и железные дороги, некогда воспринимавшиеся как символ взаимодействия двух Корей.

"Около полудня Северная Корея взорвала участки дорог Кенги и Донхэ к северу от военной демаркационной линии", – говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

В то же время генштаб Северной Кореи заявил, что решение о принятии более решительных мер по защите границ вызвано острой военной ситуацией на Корейском полуострове. Своим главным военным противником в Пхеньяне называют южного соседа.

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