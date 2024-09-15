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Мир

В Ла-Манше затонула лодка с мигрантами, восемь погибших

время публикации: 15 сентября 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 21:03
В Ла-Манше затонула лодка с мигрантами, восемь погибших
AP Photo/Nicholas Garriga, File

В Ла-Манше недалеко от Булони перевернулась и затонула резиновая лодка, перевозившая мигрантов, пытавшихся пробраться из Евросоюза в Великобританию. На борту лодки находилось более 60 человек, среди которых граждане Эритреи, Судана, Сирии и Ирана.

Лодку выбросило на камни около часа ночи по местному времени. 53 пострадавшим в кораблекрушении была оказана помощь. Спасатели обнаружили восемь тел. Шестерым, среди которых и младенец с переохлаждением, потребовалась госпитализации.

Менее двух недель назад в Ла-Манше затонула еще одна лодка с десятками мигрантов. Тогда погибли 12 человек, в том числе шесть детей и беременная женщина. Всего же с начала года в Канале погибли 37 мигрантов. В 2023 году этот показатель составил 12 человек.

Французские власти пытаются предотвратить выход лодок в море, но редко перехватывают их, когда они на плаву. По официальным данным, с начала 2024 года из Франции в Великобританию нелегально проникло более 22000 человек.

Мир
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