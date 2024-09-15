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Правительство Кипра лишило гражданства Игоря Коломойского

время публикации: 15 сентября 2024 г., 17:36 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 17:36
Правительство Кипра лишило гражданства Игоря Коломойского
AP Photo/Efrem Lukatsky

Правительство Кипра лишило гражданства украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом со ссылкой на кипрские СМИ сообщает "Радио Свобода".

В решении кипрских властей говорится о том, что Коломойский при получении гражданства скрыл некоторые факты своей биографии, а предоставление ему гражданства создавало и продолжает создавать риск для репутации республики.

В частности, иммиграционное ведомство Кипра отмечает, что в своём заявлении на получение гражданства в 2010 году Коломойский скрыл, что двумя годами ранее в России в его отношении было возбуждено уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты налогов. Аналогичное обвинение предъявлено ему и в Украине.

Игорь Коломойский находится в Украине под стражей с сентября 2023 года. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег, выводе за границу около 12,5 миллиардов долларов в период с 2013 по 2020 годы, в незаконном завладении 233 миллионов долларов "Приватбанка", служебном подлоге, незаконным действияя по банковским документам, в организации заказного убийства в 2003 году.

Мир
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