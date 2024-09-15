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Пропалестинскую манифестантку призвали невиновной в оскорблении бывшего британского премьера

время публикации: 15 сентября 2024 г., 14:59 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 15:03
Пропалестинскую манифестантку призвали невиновной в оскорблении бывшего британского премьера
AP Photo/Alberto Pezzali

Вестминстерский суд признал невиновной 37-летнюю учительницу Мариэху Хусейн, которая в ноябре 2023 года вышла на пропалестинскую демонстрацию в Лондоне с плакатом, изображавших тогдашних премьер-министра Риши Сунака главу МВД Суэллу Браверман в виде кокосовых орехов.

Против активистки было возбуждено следствие по обвинению в оскорблении на расовой почве. Хусейн отвергала это обвинение, настаивая, что речь идет о сатирической карикатуре. Суд согласился с обвиняемой.

"Ущерб, нанесенный моей репутации, ликвидировать уже невозможно. Вместо того, чтобы наслаждаться беременностью, я стала мишенью оскорблений СМИ, лишилась карьеры, подверглась судебному преследованию", – заявила Хусейн после завершения разбирательства.

Она сообщила, что и дальше будет выступать в поддержку палестинцев. "Геноцид в Газе продолжается уже почти год. Суд только увеличил мою решимость бороться за права палестинцев", – сказала активистка.

Мир
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