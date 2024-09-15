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В Европу пришел циклон "Борис", в зоне наводнения окажутся восток и центр континента

время публикации: 15 сентября 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 09:38
В Европу пришел циклон "Борис", в зоне наводнения окажутся восток и центр континента
AP Photo/Petr David Josek

Центральная и Восточная Европа готовится к самому серьезному за последние десятилетия наводнению. В Румынии из-паводка, вызванного принесенными циклоном "Борис" проливными дождями, погибли пять человек, четверо из них – в уезде Галац на юго-востоке страны.

В зоне затопления оказались тысячи домов. К эвакуации населения привлечены вертолеты. В спасательных работах, которые проводятся в 19 районах Румынии, участвуют сотни человек.

Наводнения ждут также в Австрии и Германии, Словакии, Венгрии. Уровень воды уже начал подниматься в Чехии и Польше, согласно прогнозам, в горных районах на чешско-польской границе выпадет 400 миллиметров осадков. Угроза затопления существует по всему течению Одера – до Балтийского моря.

Премьер-министр Польши Дональд Туск посетил Вроцлав, расположенный на этой реке. По его словам, оснований для паники нет, однако жители должны готовиться к удару стихии. Паводки пришли в Краков и Катовице. Жителей призвали запастись продовольствием и готовиться к отключению электричества.

В Чехии в зону наводнения попал второй город страны – Брно. Эвакуирована городская больница. Вдоль набережных Праги возводятся противопаводковые барьеры, заготовлены сотни тысяч мешков с песком.

Мир
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