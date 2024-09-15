Ходорковский: "ФБК ведет кампанию по моей целенаправленной дискредитации"

Известный бизнесмен и общественный деятель Михаил Ходорковский выступил с новым комментарием по поводу обвинений со стороны ФБК в адрес израильского бизнесмена и его друга Леонида Невзлина.

Комментарий опубликован в телеграм-канале Ходорковского: "Моя позиция по обвинениям ФБК в адрес Леонида Невзлина: они должны стать предметом официального полицейского расследования, а если потребуется, и судебного разбирательства. Мы находимся в демократических государствах с независимой судебной системой, а значит презюмируем, что решение будет справедливым и правовым. К сожалению, вместо того, чтобы двигаться в законном порядке, ФБК ведет кампанию по моей целенаправленной дискредитации. ФБК последовательно создают ложное впечатление, что располагают фактами о получении мной достоверной информации о преступлении и ее сокрытии от правоохранительных органов. Это неправда. Центр "Досье" получил сообщение о наличии информации о преступлении 29 июня 2024 года. Переписка с выяснением сути вопроса продолжалась до 9 июля. В ходе переписки Центр "Досье" не смог получить свидетельства, которые соответствовали бы минимальным представлениям о достоверности. Данные невозможно было верифицировать, а в совокупности с манерой подачи это создавало впечатление провокации. В соответствии с правовыми подходами европейских стран, гражданская обязанность сообщить о преступлении возлагается на человека, который был непосредственным свидетелем преступления или обладает доказательствами, которые он считает достоверными. Действуя строго в рамках европейских правовых подходов, мы предложили написавшему нам человеку, который, по его мнению, обладал такими доказательствами, сообщить о преступлении в полицию. Одновременно мы предложили Леониду Невзлину, если он обладает доказательствами, тоже обратиться в правоохранительные органы, что, насколько нам известно, он и сделал 5 августа 2024 года. Центр "Досье" уже 2 июля 2024 года проинформировал о ситуации (получении сомнительной информации о преступлении, возможно являющейся провокацией или шантажом) правоохранительные органы. Я считаю, что все наши действия были произведены в точном соответствии с законом и нормами этики и являются единственно правильными с правовой точки зрения в такой ситуации".

12 сентября 2024 года в "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) опубликовал материалы расследования под заголовком ""Похитить. Избить. Поджечь". Кто пытается уничтожить команду Навального?" Основной вывод, который делают представители руководства ФБК: покушение на Леонида Волкова в Вильнюсе заказал израильский бизнесмен Леонид Невзлин. Более того, в опубликованном видео Мария Певчих предполагает, что Невзлин попытается убить ее, а также других руководителей ФБК – Ивана Жданова и Леонида Волкова. Свои выводы ФБК основывает на переписке и аудиозаписи, которые были предоставлены неким Андреем Матусом, которого сама Певчих называет "мутным типом", "решалой" со связями в ФСБ. Этот человек утверждает, что три года (с 2019-го) выполнял поручения Невзлина и Ходорковского.

Материалы также изучали журналист "Проекта/Агентства" Михаил Маглов и расследователь изданий Der Spiegel и The Insider Христо Грозев, пришедшие к выводу о достоверности с очень высокой вероятностью переписки, из которой следует, что Невзлин также причастен к организации атак на юриста ФБК Ивана Жданова, экономиста Максима Миронова и его жену.

Мария Певчих отмечает "узнаваемый стиль" Невзлина в предоставленной ФБК переписке – "прилипающие" тире, двойные смайлики, другие особенности текстовых сообщений. Далее рассказывается о встрече Волкова и Жданова с Матусом в Черногории, после чего демонстрируются фрагменты записи якобы разговора Матуса с Невзлиным. При этом Певчих говорит об узнаваемости речи Невзлина на записи. Кроме того, она говорит, что Невзлин писал лично ей, что намерен что-то предпринять против Волкова.

О том, что и "стиль Невзлина", и "голос Невзлина" могут быть подделаны с помощью AI-технологий, ФБК в своей публикации изначально не упоминал.

По словам Певчих, в одной из переписок, которую она получила от информатора, есть скриншоты ее личной переписки с Невзлиным. И это реальная переписка, отмечает она, которая "может быть только у двух человек". В этой переписке Мария Певчих спрашивает, стоит ли Невзлин за распространением фейков про якобы существующую ботоферму ФБК, и он уверяет, что не имеет к этому отношения.

Сам Леонид Невзлин свою причастность к нападению отрицает. В конце сюжета Мария Певчих звонит ему по телефону. В ответ на вопрос "Вы заказывали нападение на Леонида Волкова?" Невзлин говорит: "Маша, как вам в голову такое могло прийти – что я заказывал нападение на Леонида Волкова?" И далее: "Я не заказывал Волкова, не заказывал Миронова, не заказывал никаких коридоров". ФБК сообщает, что Невзлин попросил предоставить ему материалы расследования и задать вопросы письменно, но ответов они пока не получили.

Отметим, что еще 6 сентября 2024 года на сайте российского государственного телеканала RT появилась публикация (с теми же иллюстрациями, которые позже опубликовал ФБК), в которой говорилось дословно следующее: "Нападение на руководителя "Фонда борьбы с коррупцией" Леонида Волкова в Вильнюсе в 2024 году заказал сооснователь НК ЮКОС Леонид Невзлин, выяснил RT. В распоряжении телеканала оказалась переписка Невзлина с предполагаемым исполнителем покушения. Им оказался проживающий в Польше россиянин Анатолий Блинов. В переписках они обсуждали различные сценарии нападения на Волкова, включая похищение и сдачу его российским властям. RT проверил: переписка подлинная. Невзлин использовал израильскую сим-карту, чей номер оканчивается на 984. В массиве BigData и приложениях, позволяющих узнать, как записан человек у других абонентов, владелец номера указан либо как Leonid Nevzlin, либо как Л Н или Леонид Невзлин... После нескольких неудачных попыток Блинову удалось выполнить заказ: 13 марта 2024 года неизвестный напал на Волкова возле его дома в Вильнюсе, распылил слезоточивый газ и ударил молотком. Однако Невзлин оказался недоволен выполнением задачи и отказался оплачивать "акцию"". Была также публикация 6 сентября "Радио Sputnik", в которой цитировалась публикация RT. Мария Певчих в видеосюжете, опубликованном ФБК, об этом факте упоминает. В текстовой версии материала ФБК об этом не сказано.

Всё изложенное RT 6.09.2024 есть и в публикации ФБК 12.09.2024. Но на публикацию RT особого внимания другие СМИ не обратили. При этом публикация ФБК цитируется уже многими СМИ в разных странах мира.

В ходе онлайн-ответов на вопросы о расследовании Иван Жданов сказал, что готовится заявление в израильские правоохранительные органы. Он также сообщил, что "переданы заявления в органы некоторых стран Евросоюза".

Поздно вечером 12 сентября Леонид Незвлин опубликован следующий комментарий: "По поводу последнего фильма ФБК. Во-первых, я не имею отношения к каким бы то ни было нападениям на людей, ни в какой форме. Во-вторых, подробно обсуждать детали этого состряпанного в Москве "слива" я не вижу особого смысла. Пускай сначала оценку этим так называемым "материалам" даст независимое следствие и, если следствие сочтет необходимым, то и суд в демократической стране. Убежден, что правосудие подтвердит абсурдность и полную несостоятельность обвинений в мой адрес. Хотел бы остановиться только на одном моменте. Все якобы "доказательства" моей причастности к чему-то похоже были получены представителями ФБК непосредственно из Москвы. Подтверждает это, например, недавняя публикация скриншотов этих же якобы "переписок" в кремлёвском RT, которой наследует сегодняшнее произведение. Собственно, авторы YouTube-пасквиля страну происхождения своей "сенсации" и не скрывают, утверждая, что встречались со своим источником даже не в Евросоюзе, а в стране, в которую пока ещё может приехать некий "решала" от ФСБ, как своего собеседника характеризуют в самом ФБК. Теперь несколько тезисов по политической части. Во-первых, я не имею никакого отношения к российской политике и российской оппозиции. И иметь не желаю. Всё, чем я занимаюсь, кроме общественной и издательской деятельности в Израиле, это помощь Украине. В том числе, в разоблачении кремлевской агентуры в разных странах, которая старается подорвать поддержку Украины в отражении преступной агрессии. Во-вторых, ФБК, как минимум, сознательно тиражирует московские "сливы", которые полностью отвечают ключевым нарративам путинской пропаганды. "Плохие 90-е" и "злобные олигархи" как вечное оправдание существования кровавой диктатуры военных преступников и их подельников. Как максимум, вспоминая недавнее творчество этой организации, команда ФБК подрядилась уверенно "держать сигнал" для Кремля в странах свободного мира и сознательно дискредитировать тех людей, которые не всегда публично, но достаточно эффективно помогают противостоять путинской агрессии. В-третьих, особенно умиляет сетование так называемых активистов на мою "русофобию" и их ужас от тезиса о том, что развал России – это лучшее, что с ней может произойти. Вся последняя деятельность ФБК полностью выдержана в рамках кремлёвской информационной политики и отвечает поставленным в спецслужбах РФ задачам. Для ФБК, судя по их заявлением и действиям, военное поражение РФ и ее вероятный распад, вместе с крушением путинского режима, его агентурных сетей на Западе и разорением многочисленных кошельков Кремля, – это худший сценарий. И они будут отчаянно бороться, защищая источники своих благ. С нетерпением ждём очередной порции сенсаций непосредственно из офиса какой-нибудь Симоньян. После публикации материалов "решалы" от ФСБ стесняться уже нечего".

Михаил Ходорковский, комментируя это расследование, ранее заявлял следующее: "Команда ФБК выпустила фильм-расследование про нападения на Леонида Волкова, Ивана Жданова и жену Максима Миронова Александру Петрачкову. Поскольку в фильме прозвучали то ли намеки, то ли обвинения в мой личный адрес, то я считаю правильным публично на него ответить. Первое. Я считаю нападения на Волкова, Жданова и Петрачкову отвратительными преступлениями. Эти преступления должны быть досконально расследованы, а виновные в них наказаны. Если ФБК желают доказательно меня в чем-то обвинить, они могут пойти в суд. А не хитровывернуто гадить на репутацию. Второе. Мне неизвестна никакая информация об этих нападениях за пределами того, что публиковалось в открытых источниках. Третье. Леонид Невзлин является моим многолетним бизнес-партнером, соратником и другом. Всем хорошо известно, что, сохраняя личные дружеские отношения, в политическом смысле мы идем разными путями. Взгляды Леонида на будущее России расходятся с моими достаточно сильно. Это просто очевидно на основе нашей публичной деятельности. Поэтому я не могу и не хочу предвосхищать его позицию. Что касается обвинений в адрес Леонида Невзлина, которые сделаны на базе опубликованной Раша Тудей информации. Тут можно сделать два предположения. Либо это правда и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это фсбэшная провокация и фейк, на который потрачено много денег. Такие провокации мы видели не раз, например, в деле Магницкого. По каким-то причинам, Мария Певчих уверено выбирает первую версию. По совершенно понятным причинам, я склоняюсь ко второй. Но в любом случае, все материалы и информация о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову должна быть передана в полицию. И я, безусловно, готов принять результат расследования правоохранительных органов и суда демократических стран, даже если он не будет совпадать с моей версией. Насколько я понял из фильма, и команда ФБК, и Леонид Невзлин уже обратились в полицию".

Детальное описание и оценку имеющихся улик можно прочитать на сайте The Insider.

14 сентября телеграм-канал SOTA опубликовал ответ Леонида Невзлина, который звучал так: "В связи с активным общественным интересом к расследованию правоохранительными органами событий, связанных с нападением на Леонида Волкова этой весной, считаю необходимым публично сообщить о том, что 5 августа мною было подано заявление в Бюро криминальной полиции Литвы, текст которого приводится ниже. Хочу подчеркнуть, что изложенные в заявлении факты, как и подтверждающие их материалы, известны и находятся в распоряжении литовского следствия уже более месяца". Далее прилагается перевод текста обращения в Бюро криминальной полиции Литвы: "Леонид Невзлин и Роман Желязко, граждане Израиля, обратились в адвокатское профессиональное объединение для представления их интересов в Литве. Леонид Невзлин – израильский бизнесмен российского происхождения, инвестор и филантроп. Леонид Невзлин занимал различные высокие должности в "Group Menatep" и ее дочерней компании "ЮКОС", которые были национализированы режимом Путина. После начала войны в Украине в 2022 г. Леонид Невзлин отказался от гражданства Российской Федерации. Леонид Невзлин и его партнер Роман Желязко также поддерживают российское оппозиционное движение, помогают преследуемым правозащитникам. Таким образом, в 2023 г. заявители познакомились с гражданином Российской Федерации Анатолием Блиновым, который представился адвокатом, способным помочь лицам, преследуемым режимом Путина в России. Заявители финансировали юридическую помощь Анатолия Блинова, представившегося адвокатом, в результате чего нескольким лицам, связанным с оппозицией, удалось покинуть Российскую Федерацию. Как выяснилось позже, эта операция могла быть направлена (и успешно реализована) только на завоевание доверия заявителей – весной этого года коммуникация Анатолия Блинова с заявителями стала странной и провокационной. В сообщениях Роману Желязко Анатолий Блинов провокационно пытался создать впечатление, что он (Анатолий Блинов) организовал нападение 12 марта на Леонида Волкова: более того, из этой переписки видно, что Анатолий Блинов пытается создать впечатление, будто Леонид Невзлин заинтересован в этом нападении. В публичном пространстве сообщается, что досудебное расследование по факту причинения вреда здоровью Леонида Волкова из-за его убеждений и (или) взглядов организованной группой лиц, то есть по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 25 и пунктом 13 части 2 статьи 138 Уголовного кодекса Литовской Республики, проводит Бюро криминальной полиции. Заявители ответственно заявляют, что никак не связаны с нападением на Леонида Волкова, убеждены, что коммуникация Анатолия Блинова направлена на провокацию, поэтому информируют об этом Бюро криминальной полиции. С другой стороны, такая коммуникация может свидетельствовать о том, что Анатолий Блинов может обладать сведениями, имеющими значение для досудебного расследования. Заявители готовы помочь досудебному расследованию имеющейся у них информацией об Анатолии Блинове и его деятельности, если следствие сочтет эту информацию ценной".