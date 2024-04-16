Полиция Сиднея признала терактом нападение на ассирийского епископа

Сиднейская полиция задержала 16-летнего злоумышленника, напавшего с ножом на ассирийского епископа Австралии Мар Мари Эммануэля во время проповеди в церкви Христа доброго пастыря. Помимо священнослужителя, ранения получил еще один человек.

Задержанный известен полиции, однако его имя не было внесено в реестр лиц, являющихся потенциальными террористами. Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб сообщила, что действия подростка квалифицируется как теракт.

"Нападение стало проявлением религиозного экстремизма. Нападавший хотел запугать общественность. Пострадавшим повезло, что они остались в живых", – добавила Уэбб. Следователи полагают, что террорист был одиночкой.