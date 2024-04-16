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Путин и Раиси обсудили "ответный удар" Ирана по Израилю

время публикации: 16 апреля 2024 г., 16:54 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 16:55
Путин и Раиси обсудили "ответный удар" Ирана по Израилю
Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент Исламской республики Иран Эбрагим Раиси обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке после провала иранской попытки нанести массированный воздушный удар по Израилю.

В заявлении пресс-службы Кремля подчеркивается, что этот удар был ответным: "Подробно обсуждена обострившаяся обстановка на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер".

Путин призвал стороны конфликта к сдержанности. "В этой связи подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, облегчения тяжелой гуманитарной ситуации и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса", – добавил он.

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