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NEWSru.co.il :: В мире16 декабря 2021 г., 09:30

Подозрение на похищение еврейской девочки в Аргентине

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Подозрение на похищение еврейской девочки в Аргентине

В Буэнос-Айресе пропала 13-летняя Наоми Лорофф. Девочку из ультраортодоксальной еврейской общины аргентинской столицы в последний раз видели накануне днем. Поисками занимается полиция и еврейские организации.

Согласно основной версии, Наоми познакомилась в интернете с гражданином Боливии, который выдавал себя за подростка. Как предполагается, он мог назначить ей встречу в Буэнос-Айресе, похитить ее и скрыться.

Глава Совета еврейских общин Аргентины Элиягу Амара призвал полицию сделать поиски девочки приоритетной задачей. Он также сообщил, что еврейская община оказывает семье Наоми всю необходимую поддержку и молится за ее возвращение.


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