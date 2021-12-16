Подозрение на похищение еврейской девочки в Аргентине

В Буэнос-Айресе пропала 13-летняя Наоми Лорофф. Девочку из ультраортодоксальной еврейской общины аргентинской столицы в последний раз видели накануне днем. Поисками занимается полиция и еврейские организации.

Согласно основной версии, Наоми познакомилась в интернете с гражданином Боливии, который выдавал себя за подростка. Как предполагается, он мог назначить ей встречу в Буэнос-Айресе, похитить ее и скрыться.

Глава Совета еврейских общин Аргентины Элиягу Амара призвал полицию сделать поиски девочки приоритетной задачей. Он также сообщил, что еврейская община оказывает семье Наоми всю необходимую поддержку и молится за ее возвращение.