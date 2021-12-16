Суд Нидерландов запретил сравнивать карантин с Холокостом

Суд Нидерландов удовлетворил иск еврейских организаций и группой евреев, переживших Холокост против ультра-правого парламентария Тьерри Боде, в публикациях которого в социальных сетях коронавирусные ограничения сравнивались с преследованием евреев нацистами.

Лидера Форума в поддержку демократии обязали удалить посты в течение 48 часов, а за каждый день промедления выплачивать штраф в 25000 евро. "Свобода слова не безгранична, когда речь идет о народном избраннике", - гласит вердикт.

"Невацинированные – это новые евреи, а те, кто делает вид, что ничего не происходит, - новые нацисты", - говорится в одном из опубликованных депутатом постов.

"Подобное сравнение фактически неверно. Оно необоснованно использовано, я даже сказал, утилизировано. Нельзя превращать в инструмент страдания евреев и память о погибших", - заявил судья.