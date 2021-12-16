Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире16 декабря 2021 г., 12:40

МИД РФ объявил приговор убийце, связанному с российскими спецслужбами, "политическим заказом"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
МИД РФ объявил приговор убийце, связанному с российскими спецслужбами, "политическим заказом"

Источник в министерстве иностранных дел России прокомментировал приговор, вынесенный в Германии по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Виновный, Владимир Красиков, известный также как Вадим Соколов, приговорен к пожизненному заключению.

"Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора", - цитирует дипломата РИА Новости.

Он также сообщил, что речь идет о политическом заказе, а утверждения о причастности к убийству российских спецслужб назвал голословными и сконструированными при содействии иностранных спецслужб.


Отметим, что после вынесения приговора были объявлены персонами нон грата два российских дипломата. МИД РФ заявил о непричастности высылаемых к делу об убийстве и обещал приянть симметричные меры.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 15 декабря 2021
В Германии приговорен к пожизненному заключению убийца, выполнявший поручение российских спецслужб

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:16 Суд Нидерландов запретил сравнивать карантин с Холокостом
12:40 МИД РФ объявил приговор убийце, связанному с российскими спецслужбами, "политическим заказом"
12:15 В Австралии при падении с надувной горки погибли четверо детей
09:30 Подозрение на похищение еврейской девочки в Аргентине
16:35 В Германии приговорен к пожизненному заключению убийца, выполнявший поручение российских спецслужб
15:43 Госдума приняла в первом чтении расширенный "закон Димы Яковлева"
15:18 Билли Айлиш рассказала о детском пристрастии к порно: "Это разрушило мой мозг"
13:47 В самолете госсекретаря США выявлен инфицированный COVID-19
12:36 Путин и Си Цзиньпин укрепляют сотрудничество на фоне противостояния с Западом
07:48 В возрасте 101 года умер младший брат Ким Ир Сена
Загрузка...