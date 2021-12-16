МИД РФ объявил приговор убийце, связанному с российскими спецслужбами, "политическим заказом"
Источник в министерстве иностранных дел России прокомментировал приговор, вынесенный в Германии по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Виновный, Владимир Красиков, известный также как Вадим Соколов, приговорен к пожизненному заключению.
"Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора", - цитирует дипломата РИА Новости.
Он также сообщил, что речь идет о политическом заказе, а утверждения о причастности к убийству российских спецслужб назвал голословными и сконструированными при содействии иностранных спецслужб.
Отметим, что после вынесения приговора были объявлены персонами нон грата два российских дипломата. МИД РФ заявил о непричастности высылаемых к делу об убийстве и обещал приянть симметричные меры.
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В Германии приговорен к пожизненному заключению убийца, выполнявший поручение российских спецслужб