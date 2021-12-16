Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире16 декабря 2021 г., 12:15

В Австралии при падении с надувной горки погибли четверо детей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Австралии при падении с надувной горки погибли четверо детей

Четверо детей погибли и пятеро получили травмы на австралийском острове Тасмания при падении с надувной горки. Всем пострадавшим от 10 до 12 лет. Причиной трагедии стал резкий порыв ветра.

Беда произошла на школьном празднике, посвященном окончанию учебного года. Высота аттракциона достигала десяти метров. Ветер приподнял его в воздух, и дети упали. Вертолет доставил пострадавших в больницу, но двух мальчиков и двух девочек спасти не удалось.

Премьер-министр Австралии Скотт Мориссон назвал происшедшее немыслимой трагедией. "Дети радуются жизни в выходной день – и такой ужас. Сердце кровью обливается", - сказал он.


Это не первая в мире трагедия с надувными аттракционами. В 2016 году в Англии взорвалась надувная горка, погибла семилетняя девочка. Два человека были приговорены к тюремному заключению. В 2019 году порыв ветра стал причиной гибели двух детей и ранения еще 20.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:16 Суд Нидерландов запретил сравнивать карантин с Холокостом
12:40 МИД РФ объявил приговор убийце, связанному с российскими спецслужбами, "политическим заказом"
12:15 В Австралии при падении с надувной горки погибли четверо детей
09:30 Подозрение на похищение еврейской девочки в Аргентине
16:35 В Германии приговорен к пожизненному заключению убийца, выполнявший поручение российских спецслужб
15:43 Госдума приняла в первом чтении расширенный "закон Димы Яковлева"
15:18 Билли Айлиш рассказала о детском пристрастии к порно: "Это разрушило мой мозг"
13:47 В самолете госсекретаря США выявлен инфицированный COVID-19
12:36 Путин и Си Цзиньпин укрепляют сотрудничество на фоне противостояния с Западом
07:48 В возрасте 101 года умер младший брат Ким Ир Сена
Загрузка...