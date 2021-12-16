В Австралии при падении с надувной горки погибли четверо детей

Четверо детей погибли и пятеро получили травмы на австралийском острове Тасмания при падении с надувной горки. Всем пострадавшим от 10 до 12 лет. Причиной трагедии стал резкий порыв ветра.

Беда произошла на школьном празднике, посвященном окончанию учебного года. Высота аттракциона достигала десяти метров. Ветер приподнял его в воздух, и дети упали. Вертолет доставил пострадавших в больницу, но двух мальчиков и двух девочек спасти не удалось.

Премьер-министр Австралии Скотт Мориссон назвал происшедшее немыслимой трагедией. "Дети радуются жизни в выходной день – и такой ужас. Сердце кровью обливается", - сказал он.

Это не первая в мире трагедия с надувными аттракционами. В 2016 году в Англии взорвалась надувная горка, погибла семилетняя девочка. Два человека были приговорены к тюремному заключению. В 2019 году порыв ветра стал причиной гибели двух детей и ранения еще 20.