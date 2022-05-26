Массовое убийство в техасской школе: как это произошло

Представители правоохранительных органов рассказали журналистам установленные следствием подробности вооруженного нападения в начальной школе "Робб" в Ювальде (штат Техас), в результате которого 21 человек был убит (две учительницы и 19 учеников), 17 получили ранения и травмы.

Преступление совершил 18-летний Сальвадор Рамос. Он был застрелен полицейскими.

Следствием установлено, что Сальвадор Рамос, недавно бросивший школу, тщательно спланировал это нападение. На 18-летие он сделал себе "подарок": на деньги, заработанные в ресторане Wendy’s, он приобрел две полуавтоматические винтовки AR-15 и сотни патронов. Подобные покупки не запрещены для дееспособных совершеннолетних в штате Техас.

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О дальнейшем многое известно со слов 15-летней девочки из Франкфурта (Германия), с которой Сальвадор состоял в переписке через мессенджер социальной сети Facebook с 9 мая 2022 года, а также через приложения FaceTime, Yubo и Plato. По ее словам, общение было обычным и доброжелательным, Сальвадор интересовался жизнью в Германии и говорил, что будет рад навестить свою собеседницу летом.

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24 мая Сальвадор сообщил собеседнице из Франкфурта, что поругался со своей 66-летней бабушкой, которая устроила скандал по поводу того, что он так и не окончил школу, и забрала его мобильный телефон. Потом он сообщил, что намерен застрелить бабушку. После этого он действительно выстрелил в голову своей бабушке (она получила крайне тяжелое ранение), о чем тут же сообщил через FaceTime. Затем через мессенджер Рамос уведомил, что отправляется в школу, чтобы всех там перестрелять (это сообщение было отправлено примерно за 15 минут до начала стрельбы в школе "Робб").

Сальвадор Рамос сел в пикап своей бабушки и поехал к школе "Робб", которая находится неподалеку от его дома. Тяжелораненая женщина смогла вызвать полицию по телефону 911, она не знала, куда отправился ее внук. Около школы Рамос не справился с управлением, машина вылетела в кювет и разбилась. Затем Сальвадор Рамос, на котором был тактический бронежилет, подошел к черному входу в школу "Робб", где столкнулся с сотрудником службы безопасности (School Resource Officer), который задержал его на какое-то время, но не сумел остановить. Рамос перебросил сумку с оружием и боеприпасами на территорию школы, проник в школьное помещение, зашел в смежные классные комнаты и открыл огонь по детям, учащимся одного из четвертых классов. Он стрелял во всех подряд, убив двух учительниц, пытавшихся защитить учеников, и 19 детей (15 девочек и четырех мальчиков), еще 17 человек были ранены или травмированы. Потом было около 30 минут затишья, убийца забаррикадировался в классной комнате. Школа была блокирована спецназом полиции. Стрелявший был ликвидирован полицейскими только примерно через 40 минут или более после начала стрельбы.

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Особо отмечается, что в начальной школе "Робб" формально были соблюдены все требуемые меры безопасности. На территории школы работали четыре сотрудника службы безопасности, они контролировали входы и парковки. Кроме того, эта школа использует Social Sentinel – службу, которая отслеживает учетные записи в социальных сетях, связанные с местными жителями, для выявления угроз. Однако эти меры оказались недостаточными. Многие говорят о том, что трагедия произошла из-за нерешительности охранника, столкнувшегося с убийцей. Но, по всей видимости, речь идет о комплексной проблеме недостаточной защищенности образовательных учреждений.

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Очевидна и другая проблема, о которой после расстрела в школе "Робб" вновь говорил президент Джо Байден: доступность в США боевого огнестрельного оружия для граждан старше 18 лет, не имеющих криминального прошлого и считающихся психически здоровыми.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

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Учителя:

Ева Мирелес (44) и Ирма Гарсия (46).

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Ева, проработавшая в школе 17 лет, и Ирма, преподававшая 23 года, пытались защитить учеников. У Ирмы осталось четверо детей.

Дети (15 девочек и четыре мальчика):

Александрия Ания Рубио (10)

Алития Рамирес (10)

Амери Джо Гарса (10)

Аннабель Гваделупе Родригес (10)

Элианна Крус Торес (10)

Эллиана Гарсия (9)

Жаклин Касарес (10)

Джайла Николь Силгуеро (10)

Джейси Кармело Луеванос (10)

Хосе Флорес (10)

Лайла Салазар (10)

Макенна Ли Эльрод (10)

Майти Родригес (10)

Миранда Матис (11)

Невае Браво (10)

Рохелио Торес (10)

Тесс Мария Мата (10)

Узия Гарсия (8)

Хавьер Лопес (10)