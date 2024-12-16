Большинство депутатов Бундестага поддержали вотум недоверия правительству

Канцлер Германии Олаф Шольц потерпел поражение и в течение трех недель должен объявить о роспуске правительства, окончательно потерявшего поддержку избирателей и депутатов.

394 депутата Бундестага проголосовали за вотум недоверия, 207 выступили против, 116 депутатов воздержались. По германскому законодательству, для вынесения вотума недоверия требовались 367 голосов.

Падение правительства всего за девять месяцев до запланированных выборов – экстраординарное событие для Германии. За 75 лет существования современного государства это будут всего четвертые досрочные выборы.

Олаф Шольц, возглавлявший правительство с 2021 года, должен в течение 21 дня объявить о роспуске правительства и о проведении новых выборов. Примечательно, что инициировал вотум недоверия сам Олаф Шольц после того, как в ноябре его трехпартийная коалиция распалась, оставив его без коалиционного большинства для принятия законов и бюджета.

Ожидается, что выборы пройдут 23 февраля.