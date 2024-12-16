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Крушение танкеров в Керченском заливе: в море попало 3700 тонн мазута

время публикации: 16 декабря 2024 г., 15:15 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 15:16
Крушение танкеров в Керченском заливе: в море попало 3700 тонн мазута
The Russian Southern Transport Prosecutor's Office via AP

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник, из двух танкеров, потерпевших 15 декабря крушение в Керченском заливе, вытекло в море 3700 тонн мазута – более трети находившегося на их борту груза.

Экипаж танкера "Волгонефть 212" состоял из 13 человек, а танкера "Волгонефть 239" – из 14 человек. При эвакуации погиб один моряк с первого танкера. По информации экстренных служб, суда перевозили около 9200 тонн мазута.

По словам моряков, причина крушения не только в штормовой погоде, но и в значительной изношенности судов, при постройке которых, к тому же, использовались устаревшие конструктивные решения. Не исключается и недостаточная квалификация экипажей.

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