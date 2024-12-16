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Антисемитом года признана публицистка Кэндис Оуэнс, считающая Сталина евреем

США
Антисемитизм
время публикации: 16 декабря 2024 г., 14:42 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 15:05
Антисемитом года признана публицистка Кэндис Оуэнс, считающая Сталина евреем
AP Photo/Carolyn Kaster

Организация Stop Antisemitism удостоила сомнительного титула "антисемита 2024 года" американскую консервативную публицистку Кэндис Оуэнс. "Оуэнс опередила сторонницу ХАМАСа Грету Тунберг и стримера Хасана Пикара, унаследовав титул у Рашиды Тлаиб", – сообщает сайт.

Stop Antisemitism напоминает о заявлении, сделанном Кэндис в 2018 году. "Если бы Гитлер просто хотел сделать Германию великой и добиться успеха – хорошо. Проблема в том, что у него были мечты за пределами Германии. Он хотел глобализироваться", – заявила она тогда.

В июле 2024 года она призналась, что считает выдумкой информацию о том, что нацисты ставили опыты на близнецах. "Это звучит как странная пропаганда", – сказала Кэндис. Она также выступала в поддержку рэпера Канье Уэста, обвиненного в антисемитизме: "Слово "еврей" уже нельзя произносить – люди сразу протестуют".

По мнению Оуэнс, евреи оккупировали Америку и заправляют делами в США, в особенности в Голливуде, а свое еврейство они используют для защиты от обвинений. Она заявляла, что Сталин был евреем, а предками ашкеназов являются хазары, а не библейские евреи. Не обошлось и без обвинений в ритуальных убийствах христианских детей.

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