Глава МИД Израиля Эли Коэн встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, находящийся с официальным визитом в Киеве, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первая встреча члена правительства Израиля с президентом Украины после начала войны 24 февраля 2022 года.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в ходе беседы с Зеленским, продолжавшейся более часа, Эли Коэн пообещал, что Израиль поставит Украине систему раннего предупреждения о ракетных обстрелах в течение полугода.

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"Я сейчас закончил важную встречу с президентом Украины Зеленским. В беседе с ним я подчеркнул, что Израиль однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также пришли к соглашению, что террористическая деятельность Ирана в Украине заслуживает самого жесткого осуждения и должно повлечь за собой практические шаги со стороны мирового сообщества. Я также пообещал, что Израиль расширит оказываемую помощь и примет участие в восстановлении Украины после войны", - написал Эли Коэн в своем "твиттере".

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Ранее Эли Коэн провел переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, после чего они выступили с совместным заявлением для прессы.

Глава израильского МИДа, в частности, заявил, что Израиль поддержит мирный план, который будет выдвинут Украиной в ООН.

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Дмитрий Кулеба, в свою очередь, по итогам полуторачасовой встречи сказал, что Украина ожидает от Израиля не только гуманитарной помощи, но и помощи с оружием.

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Коэн, как передает из Киева корреспондент газеты "Гаарец" Лиза Розовская, заявил, что обещания предыдущего правительства о разработке для Украины систем предупреждения о ракетных обстрелах будут выполнены.

При этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил разочарование тем, что Коэн во время визита в Бучу не осудил Россию и российские власти за преступления, совершаемые в Украине российской армией.

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Израиль намерен предоставить кредитные гарантии на сумму до 200 миллионов долларов для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине, заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. "В течение прошлого года Израиль предоставил значительную гуманитарную помощь Украине, включая развертывание полевого госпиталя Shining Star", – сказал Коэн на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

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Шимон Бриман, израильский эксперт по отношениям между Украиной и Израилем, отмечает, что это соглашение формально действует уже более 15 лет.