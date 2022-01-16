Освобождены все заложники, захваченные в синагоге в Техасе

Власти штата Техас объявили, что освобождены все заложники, находившиеся в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт в Колливилле.

Губернатор штата Техас Грег Эббот на своей странице в Twitter написал: "Молитвы услышаны. Все заложники освобождены, они живы и находятся в безопасности".

Телеканал CNN и издание Fort Worth Star-Telegram сообщают, что спецназ штурмовал здание синагоги, были слышны взрыв и выстрелы. Полиция объявила, что мужчина, захвативший заложников, мертв.

Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 января, в синагоге, расположенной в районе Даллас-Форт-Уэрт, неизвестный вооруженный мужчина захватил раввина и еще троих людей в заложники.

В реформистской синагоге "Бейт Исраэль" проходила церемония бар-мицвы. Неизвестный вошел в задние и захватил в заложники раввина и нескольких молившихся на месте. В аккаунте Facebook этой синагоги было слышно, как он ведет переговоры с представителями полиции, предостерегая их от насильственной попытки освободить заложников.

По некоторым сведениям, захвативший заложников является мусульманином. Он заявлял, что его сестра якобы находится в тюрьме, и он требует ее освободить. Позже стало известно, что речь идет об Аафии Сиддикуи, которая за нападение и покушение на убийство американских солдат в Афганистане получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе. Адвокат осужденной опровергла информацию, что захвативший заложников был братом ее подзащитной. Она также заявила, что семья Сиддикуи осуждает действия человека, захватившего заложников, кем бы он ни был.

После захвата заложников была проведена эвакуация жителей домов, прилегающих к синагоге.

После захвата заложников в синагоге в Колливилле власти Далласа (штат Техас) ввели дополнительные патрули полиции у еврейских религиозных центров.

Аафия Сиддикуи. Справка

В ходе обыска у нее обнаружили инструкцию по сборке взрывного устройства. Когда два специальных агента ФБР и переводчик пришли ее допрашивать, Сиддикуи выхватила у одного из охранников винтовку и дважды выстрелила с криками "Аллах акбар". Но она ни в кого не попала. Военнослужащий, открывший ответный огонь, ранил женщину.

На суде в США Аафия Сиддикуи в суде отрицала свою вину.

Ее адвокаты настаивали на том, что она невменяемая и не может отвечать за свои поступки. Наличие нервного расстройства было подтверждено медицинской экспертизой, после которой Аафия Сиддикуи была отправлена в федеральный медицинский центр Карсуэлл для дальнейшего наблюдения.

Позже она была осуждена федеральным судом Манхэттена на 86 лет лишения свободы.