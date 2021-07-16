Число погибших в результате наводнений в Западной Европе превысило 120 человек

По состоянию на пятницу, 16 июля, число жертв наводнений в западной Европе достигло 126 человек.

106 из них – жители Германии. По сведениям властей ФРГ, в земле Рейнланд-Пфальц погибли 63 человека, в Северной Рейн-Вестфалии – 43.

Кроме того, местные власти сообщают о примерно 1300 пропавших без вести в районе Арвайлер после наводнений, возникших после ливневых дождей. В частности, сообщалось о пропавших жителях населенного пункта Шульд, где были разрушены многие дома. Ведутся поиски выживших.

Министерство обороны ФРГ объявило режим военной катастрофы на западе страны. К устранению последствий бедствия привлечены на данном этапе 850 военнослужащих.

Сообщается о 15 погибших и четырех пропавших без вести в результате наводнений в Бельгии. Пострадали также Люксембург, Нидерланды, Франция и Швейцария.

Очевидно, что число жертв будет расти.