Байден: Саудовская Аравия готова признать Израиль в обмен на АЭС и оборонные гарантии США

Президент США Джо Байден рассказал, что руководство Саудовской Аравии обратилось к нему с предложением признать Израиль в обмен на оборонные гарантии и согласие на возведение в королевстве мирной атомной станции.

"Они хотели гарантий, что США поставят им вооружения, если они подвергнутся нападению со стороны какой-либо арабской страны или другого соседа", – заявил Байден в интервью "360 with Speedy". Под другим соседом явно подразумевается Иран.

Президент США также отметил: для Саудовской Аравии будет приемлемо, если АЭС будет обслуживаться американскими специалистами. Отметим, что пребывание на объекте граждан США заставит Иран трижды задуматься, прежде чем отдавать приказ об атаке.

Ранее представители Саудовской Аравии заявляли, что нормализация невозможна без достижения прогресса на переговорах о создании палестинского государства. Насколько можно понять из заявления Байдена, это требование не выдвигается.

В ноябре 2024 года в США пройдут президентские выборы. Предвыборная кампания уже началась, и это значительно снижает шансы на на продвижение в ближайшие месяцы процесса нормализации между Саудовской Аравией и Израилем.