x
16 июля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июля 2024
|
16 июля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Байден: Саудовская Аравия готова признать Израиль в обмен на АЭС и оборонные гарантии США

время публикации: 16 июля 2024 г., 10:04 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 10:14
Байден: Саудовская Аравия готова признать Израиль в обмен на АЭС и оборонные гарантии США
AP Photo/Susan Walsh

Президент США Джо Байден рассказал, что руководство Саудовской Аравии обратилось к нему с предложением признать Израиль в обмен на оборонные гарантии и согласие на возведение в королевстве мирной атомной станции.

"Они хотели гарантий, что США поставят им вооружения, если они подвергнутся нападению со стороны какой-либо арабской страны или другого соседа", – заявил Байден в интервью "360 with Speedy". Под другим соседом явно подразумевается Иран.

Президент США также отметил: для Саудовской Аравии будет приемлемо, если АЭС будет обслуживаться американскими специалистами. Отметим, что пребывание на объекте граждан США заставит Иран трижды задуматься, прежде чем отдавать приказ об атаке.

Ранее представители Саудовской Аравии заявляли, что нормализация невозможна без достижения прогресса на переговорах о создании палестинского государства. Насколько можно понять из заявления Байдена, это требование не выдвигается.

В ноябре 2024 года в США пройдут президентские выборы. Предвыборная кампания уже началась, и это значительно снижает шансы на на продвижение в ближайшие месяцы процесса нормализации между Саудовской Аравией и Израилем.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2024

Герцог: "Надо сделать все, чтобы прийти к нормализации с Саудовской Аравией"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 мая 2024

Переговоры Салливана с принцем Салманом: черновик соглашения почти готов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 мая 2024

Джейк Салливан сегодня проведет переговоры в Саудовской Аравии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 мая 2024

Салливан: оборонный пакт США и Саудовской Аравии зависит от мира с Израилем