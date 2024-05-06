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Ближний Восток

Салливан: оборонный пакт США и Саудовской Аравии зависит от мира с Израилем

время публикации: 06 мая 2024 г., 10:56 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 11:00
Салливан: оборонный пакт США и Саудовской Аравии зависит от мира с Израилем
AP Photo/Evan Vucci

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил публикации СМИ, согласно которым США и Саудовская Аравия работают над договором о военном сотрудничестве, однако его подписание зависит от нормализации отношений между королевством и Израилем.

"Комплексное видение – это двусторонние соглашения между США и Саудовской Аравией, нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также конкретные шаги в интересах палестинского народа. Все это неразрывно связано", – заявил он The Financial Times.

"Я надеюсь, что в ближайшие месяцы вы услышите от президента и других представителей администрации о пути, который, как мы надеемся, принесет большую безопасность для Израиля и больше мира для региона", – добавил чиновник.

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