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Мир

США выслали в Эсватини пять осужденных нелегалов

США
Нелегалы
время публикации: 16 июля 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 15:28
США выслали в Эсватини пять осужденных нелегалов
AP Photo

Пять нелегальных мигрантов, осужденных за тяжкие преступления, были высланы в Эсватини – страну в южной Африке, которая в прошлом называлось Свазилендом. Среди высланных – граждане Вьетнама, Ямайки, Лаоса, Кубы и Йемена.

"Совершенные ими преступления настолько варварские, что их собственные страны отказались их принимать", – сообщила в социальных сетях заместитель министра внутренней безопасности США Триша МакЛафлин. Среди депортированных есть осужденные за убийство и изнасилования несовершеннолетних.

Напомним, что в мае 2025 года в Южный Судан были депортированы восемь преступников – мигрантов из Мьянмы, Кубы, Вьетнама, Южного Судана, Мексики и Лаоса. Эта депортация задним числом была одобрена Верховным судом США

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