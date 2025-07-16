США выслали в Эсватини пять осужденных нелегалов

Пять нелегальных мигрантов, осужденных за тяжкие преступления, были высланы в Эсватини – страну в южной Африке, которая в прошлом называлось Свазилендом. Среди высланных – граждане Вьетнама, Ямайки, Лаоса, Кубы и Йемена.

"Совершенные ими преступления настолько варварские, что их собственные страны отказались их принимать", – сообщила в социальных сетях заместитель министра внутренней безопасности США Триша МакЛафлин. Среди депортированных есть осужденные за убийство и изнасилования несовершеннолетних.

Напомним, что в мае 2025 года в Южный Судан были депортированы восемь преступников – мигрантов из Мьянмы, Кубы, Вьетнама, Южного Судана, Мексики и Лаоса. Эта депортация задним числом была одобрена Верховным судом США