Старейший в мире марафонец погиб в возрасте 114 лет после того, как его сбила машина

Фауджа Сингх, индийский марафонец, известный под прозвищем "Торпеда в тюрбане" и признанный самым пожилым бегуном на длинные дистанции, погиб в возрасте 114 лет в результате ДТП. Как сообщает AP, трагедия произошла в 14 июня, когда Сингх пересекал дорогу в своей родной деревне возле Джаландхара в штате Пенджаб (Индия). Он получил серьезную черепно-мозговую травму в результате ДТП, водитель скрылся с места происшествия. Спортсмен был срочно госпитализирован, но спасти его не удалось. Его смерть подтвердили представители лондонского бегового клуба и благотворительной организации Sikhs In The City.

В 2011 году в Торонто Фауджа Сингх стал самым пожилым человеком, завершившим полноценный марафон – на тот момент ему исполнилось 100 лет. Однако его рекорд не был официально признан Книгой рекордов Гиннесса, поскольку он не смог предоставить свидетельство о рождении, подтверждающее его возраст. Хотя в его британском паспорте была указана дата рождения – 1 апреля 1911 года, представители индийских властей пояснили, что в то время в Индии не велись официальные записи о рождении.

Сингх, который стал факелоносцем на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, начал заниматься бегом в 89 лет, пытаясь справиться с глубокой депрессией после утраты жены и сына, умерших с разницей во времени один за другим в Индии. Особенно тяжело он пережил смерть сына в 1994 году, которая стала для него большим личным потрясением из-за трагических обстоятельств. Свой первый Лондонский марафон Фауджа Сингх преодолел в 2000 году, когда ему было 89 лет. Впоследствии он принял участие еще в восьми марафонах. Лучший результат он показал на марафоне в Торонто в 2003 году, пробежав дистанцию за 5 часов и 40 минут.