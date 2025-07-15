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Израиль

Израильская делегация вернулась с переговоров в Каире

Газа
ХАМАС
Заложники
Египет
время публикации: 15 июля 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 17:20
Израильская делегация вернулась с переговоров в Каире
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Израильская делегация во главе с координатором действий правительства на территориях генерал-майором Расаном Алианом, в которую также входили представители ШАБАКа и ЦАХАЛа, посетила Каир, где проходили переговоры по сделке с ХАМАСом.

Согласно сообщениям в СМИ, главной темой обсуждения в Каире стал пункт о гуманитарной помощи жителям сектора.

По информации сайта Ynet, переговоры были успешными.

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