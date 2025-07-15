Израильская делегация вернулась с переговоров в Каире
время публикации: 15 июля 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 17:20
Израильская делегация во главе с координатором действий правительства на территориях генерал-майором Расаном Алианом, в которую также входили представители ШАБАКа и ЦАХАЛа, посетила Каир, где проходили переговоры по сделке с ХАМАСом.
Согласно сообщениям в СМИ, главной темой обсуждения в Каире стал пункт о гуманитарной помощи жителям сектора.
По информации сайта Ynet, переговоры были успешными.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2025