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Мир

Трамп подтвердил, что Иран заинтересован в прекращении огня в обмен на переговоры

Иран
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 16 июня 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 19:17
Трамп подтвердил, что Иран заинтересован в прекращении огня в обмен на переговоры
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп подтвердил получение от посредников сообщения от Ирана о том, что он заинтересован в прекращении огня и возобновлении переговоров.

"Получили сообщения от посредников о том, что Иран заинтересован в переговорах и прекращении огня", - заявил президент США на встрече с журналистами в Канаде, где он примет участие в саммите G7.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Тегеран через Катар, Саудовскую Аравию и Оман обратился к президенту США Дональду Трампа с просьбой использовать свое влияние на Израиль, чтобы добиться немедленного прекращения огня в обмен "на гибкость Ирана" на ядерных переговорах.

Источник в Иерусалиме сообщил новостной службе N12, что в Израиле не получали уведомлений о готовности Ирана к переговорам.

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