Трамп подтвердил, что Иран заинтересован в прекращении огня в обмен на переговоры

Президент США Дональд Трамп подтвердил получение от посредников сообщения от Ирана о том, что он заинтересован в прекращении огня и возобновлении переговоров.

"Получили сообщения от посредников о том, что Иран заинтересован в переговорах и прекращении огня", - заявил президент США на встрече с журналистами в Канаде, где он примет участие в саммите G7.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Тегеран через Катар, Саудовскую Аравию и Оман обратился к президенту США Дональду Трампа с просьбой использовать свое влияние на Израиль, чтобы добиться немедленного прекращения огня в обмен "на гибкость Ирана" на ядерных переговорах.

Источник в Иерусалиме сообщил новостной службе N12, что в Израиле не получали уведомлений о готовности Ирана к переговорам.