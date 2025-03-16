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Мир

Израиль отправляет врачей для помощи пострадавшим при пожаре в Македонии

Пожары
МИД
время публикации: 16 марта 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 18:31
Израиль отправляет врачей для помощи пострадавшим при пожаре в Македонии
AP Photo/Visar Kryeziu

Министр иностранных дел Гидеон Саар сообщил своему коллеге в Македонии об отправке израильской медицинской бригады в помощь пострадавшим при пожаре в ночном клубе в городе Кочани в Северной Македонии.

Напомним, в результате пожала в ночном клубе "Пулс" ("Пульс"), по последним данным, погибли не менее 59 человек, свыше 150 получили ранения. Трое погибших и 20 пострадавших – дети и подростки. В связи с трагедией в Северной Македонии в понедельник объявлен траур.

Пожар начался около трех часов утра по местному времени, во время выступления в клубе хип-хоп группы. По данным MIA, в числе погибших музыканты – один из вокалистов Андрей Гиоргиески, бэк-вокалистка Сара Пройковска, ударник Гёрги Гёргиев, клавишник Филип Стефановски и фотограф и оператор группы Александр Ефремов.

По данным предварительного расследования, причиной возгорания стали пиротехнические эффекты, использовавшиеся во время выступления, и пламя быстро распространилось по зданию.

Мир
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