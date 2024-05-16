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Испания запретила судну с оружием для Израиля зайти в свой порт

время публикации: 16 мая 2024 г., 23:52 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 23:56
Испания запретила судну с оружием для Израиля зайти в свой порт
AP Photo/Javier Lizon, Pool photo via AP

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте Сантьяго сообщил, что судну, доставляющему оружие в Израиль, было отказано в заходе в порт Картахены. По словам министра, запрет был выпущен МИД.

По информации MarineLink, экипаж судна Marianne Danica запрашивал разрешение на швартовку на 21 мая.

По данным издания El Pais, на борту судна, идущего под датским флагом, находится 27 тонн взрывчатых веществ. Судно следует в Израиль из Индии.

Испанские СМИ отмечают, что ранее полемику вызвал заход в порт Картахены другого судна, которое, как утверждали пропалестинские организации, перевозил военный груз для Израиля. В свою очередь правительство заявляло, что груз был предназначен для министерства обороны Чехии.

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