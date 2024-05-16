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Зеленский провел заседание cтавки в Харькове, в 20 км от линии фронта

время публикации: 16 мая 2024 г., 15:34 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 15:37
Зеленский провел заседание cтавки в Харькове, в 20 км от линии фронта
Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков и провел в городе заседание Ставки верховного главнокомандующего. Он заслушал доклады командующих ВСУ Александра Сырского, оперативно-стратегической группировки Юрия Содоля и оперативно-тактической группировки Михаила Драпатого.

"По состоянию на сегодня ситуация на Харьковщине в целом под контролем, но направление остаётся чрезвычайно сложным – мы усиливаем наши подразделения", – сообщил Зеленский.

Начатое Россией наступление под Харьковом достигло определенных успехов. Согласно Радио "Свобода", российская армия находится в 20 километрах от города – в районе населенного пункта Липцы. Она также продолжает наступление в Волчанске – часть этого города контролируют украинские войска.

По заявлениям министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в подконтрольных им кварталах Волчанска россияне берут в плен мирных жителей. Мужчина, отказавшийся выполнять команды, был застрелен.

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