Пожар в отделении для новорожденных в Индии, не менее десяти погибших
время публикации: 16 ноября 2024 г., 05:46 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 05:53
Поздно вечером 15 ноября в неонатальном отделении больницы при медицинском колледже Махарани Лакшмибаи в штате Уттар-Прадеш возник пожар, в результате которого погибли не менее десяти новорожденных.
Три из десяти тел еще не опознаны, сообщил журналистам представитель властей штата Уттар-Прадеш Браджеш Патхак.
Еще 16 младенцев находятся в критическом состоянии после пожара, сообщает новостное издание Times Now. Число жертв может возрасти.
Телеканал NDTV сообщил, что в отделении интенсивной терапии для новорожденных на момент возникновения пожара находилось 54 младенца.
Причины возгорания выясняются.