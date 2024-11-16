Пожар в отделении для новорожденных в Индии, не менее десяти погибших

Поздно вечером 15 ноября в неонатальном отделении больницы при медицинском колледже Махарани Лакшмибаи в штате Уттар-Прадеш возник пожар, в результате которого погибли не менее десяти новорожденных.

Три из десяти тел еще не опознаны, сообщил журналистам представитель властей штата Уттар-Прадеш Браджеш Патхак.

Еще 16 младенцев находятся в критическом состоянии после пожара, сообщает новостное издание Times Now. Число жертв может возрасти.

Телеканал NDTV сообщил, что в отделении интенсивной терапии для новорожденных на момент возникновения пожара находилось 54 младенца.

Причины возгорания выясняются.