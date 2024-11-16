x
16 ноября 2024
|
последняя новость: 06:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2024
|
16 ноября 2024
|
последняя новость: 06:00
16 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Пожар в отделении для новорожденных в Индии, не менее десяти погибших

Пожары
время публикации: 16 ноября 2024 г., 05:46 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 05:53
Пожар в отделении для новорожденных в Индии, не менее десяти погибших
AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Поздно вечером 15 ноября в неонатальном отделении больницы при медицинском колледже Махарани Лакшмибаи в штате Уттар-Прадеш возник пожар, в результате которого погибли не менее десяти новорожденных.

Три из десяти тел еще не опознаны, сообщил журналистам представитель властей штата Уттар-Прадеш Браджеш Патхак.

Еще 16 младенцев находятся в критическом состоянии после пожара, сообщает новостное издание Times Now. Число жертв может возрасти.

Телеканал NDTV сообщил, что в отделении интенсивной терапии для новорожденных на момент возникновения пожара находилось 54 младенца.

Причины возгорания выясняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 26 августа 2023

На юге Индии в результате пожара, вспыхнувшего в поезде, погибли девять человек
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 01 мая 2021

Жертвами пожара в коронавирусном отделении больницы в Индии стали не менее 18 человек