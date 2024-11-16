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Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Кэролайн Левитт

Дональд Трамп
Выборы в США
время публикации: 16 ноября 2024 г., 05:42 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 05:44
Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Кэролайн Левитт
AP Photo/Ted Shaffrey

Избранный президент США Дональд Трамп, формирующий свою администрацию, назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Кэролайн Левитт, говорится в распространенном заявлении его команды. Она станет одной из самых молодых сотрудниц Белого дома, заняв ключевую должность в работе со СМИ.

В ходе предвыборной кампании Трампа Левитт отвечала за связи с прессой, а также была помощником пресс-секретаря во время первого президентского срока Трампа.

Будущего пресс-секретаря Белого дома Дональд Трамп охарактеризовал так: "Умна, жестка и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором. Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу".

В июле 2024 года Кэролайн Левитт родила первого ребенка. Об этом она рассказала в подкасте Fox News, опубликованном в пятницу, 15 ноября, отмечает "Голос Америки".

В 2022 году, после работы помощником пресс-секретаря Трампа во время его первого президентского срока, Кэролайн Левитт безуспешно баллотировалась на место в Палате представителей от своего родного штата Нью-Гэмпшир. Она также работала директором по коммуникациям конгрессвумэн Элиз Стефаник, которую Трамп выдвинул на пост посла в ООН.

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