Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1362-й день войны

Минобороны РФ 16 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям егерской бригады и батальона беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Алексеевка, Великая Чернетчина и Храповщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, тяжелой механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Революционное, Жовтневое, Малиновка, Колодезное и Старый Салтов Харьковской области. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Путниково Харьковской области и Дроновка Донецкой Народной Республики. Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. В течение суток отражены две атаки подразделений 151-ой механизированной бригады ВСУ и 1-ой бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Осиново и Западное Харьковской области с целью деблокирования окруженных украинских формирований. Противник потерял до 10 боевиков и пикап. В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня АРR-40 румынского производства, два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов, станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Райгородок и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Родинское, Октябрьское, Новоалександровка, Кучеров Яр, Белицкое, Торецкое, Гришино Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Ивановка Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Ведется зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. Отражены шесть атак подразделений 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Пресечена попытка подразделения 155-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и боевая машина пехоты. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы 5-ой мотострелковой бригады вплотную подошли к микрорайону Западный. Освобождено 33 здания. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 280 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина "Казак" и 155-мм гаубица М777 производства США. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Покровское Запорожской области, Герасимовка и Орлы Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" завершили освобождение населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов и Степногорск Запорожской области. Уничтожены свыше 110 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса "Нептун", боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 197 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96993 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26056 танков и других боевых бронированных машин, 1613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31340 орудий полевой артиллерии и минометов, 46799 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 145300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).