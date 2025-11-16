Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 139 из 176 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 57 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 16 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 176 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 139 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракета перехвачена не была. Зафиксированы попадания 37 ударных БПЛА в 14 локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской и Сумской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 16 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 57 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Самарской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Курской, Воронежской, Брянской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.