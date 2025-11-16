В Хабаровске совершил аварийную посадку Sukhoi Superjet, у него сорвало обшивку

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Россия" летевший из Владивостока в Благовещенск с 90 пассажирами на борту, был вынужден совершить аварийную посадку в Хабаровске из-за срыва обшивки на одном из двигателей.

Как сообщается, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших не было. Хабаровский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Отметим, что за время эксплуатации самолета с Sukhoi Superjet произошло несколько крупных ЧП. Так, в 2019 году "Сухой" сгорел при посадке в московском Шереметьево, 41 погиб. В 2024 году недалеко от Коломны разбился самолет, совершавший тестовый полет после ремонта. Погибли три члена экипажа, находившиеся на борту.

Superjet на текущий момент – единственный серийный самолет, который был разработан в России после распада СССР. В его создании приняли участие европейские компании. Самолет выпускали в 2007-2022 годах. После начала полномасштабной войны в Украине западные партнеры перестали поставлять компоненты для его производства.