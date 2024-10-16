Власти Нигера, где в 2023 году произошел пророссийский государственный переворот, приняли решение о переименовании улиц, чьи названия напоминали о колониальном прошлом и периоде французского господства.

"Большинство наших проспектов, бульваров и улиц носят названия, напоминающие о страданиях и издевательствах над нашим народом во время колонизации", – отметил полковник Абдраман Амаду, министр по делам молодежи и пресс-секретарь военной хунты.

Проспект Шарля Де Голля в Ниамее переименован в проспект Джибо Бакари – политика, сыгравшего важную роль в борьбе за независимость Нигера. Переименовывают и памятники – так, мемориал погибшим в двух мировых войнах стал памятником военным и гражданским, отдавших жизнь в борьбе с колониализмом.

В последние годы в Нигере, Буркина-Фасо и Мали были совершены военные перевороты. Они были направлены против влияния бывшей колониальной владычицы трех стран – Франции. Их последствием стал резкий рост влияния России в Западной Африке.